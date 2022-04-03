Интернет и СМИ
ВсеИнтернетКиберпреступностьCoцсетиМемыРекламаПрессаТВ и радиоФактчекинг
Интернет и СМИ

Малышева прокомментировала слухи о закрытии программы «Жить здорово!»

Елена Малышева опровергла информацию о закрытии программы «Жить здорово!» и отъезде в США

Фото: Григорий Сысоев / РИА Новости

Ведущая телевизионной программы «Жить здорово!» на Первом канале Елена Малышева прокомментировала сообщения о закрытии передачи. Ее слова передает РИА Новости.

Малышева опровергла слухи о том, что проект «Жить здорово!» закрывается, а также о своем переезде в США на постоянное место жительства. «Ничего не закрыто. Я в Москве», — рассказала телеведущая.

Ранее врач и один из ведущих программы «Жить здорово!» Андрей Продеус также оценил публикации о предполагаемом закрытии проекта. Он опроверг эти данные и заверил, что команда продолжает свою работу.

30 марта Baza сообщила о том, что Малышева якобы объявила команде «Жить здорово!» о закрытии проекта. Утверждалось, что причиной стали изменения в сетке вещания Первого канала.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Виктория Кондратьева
Обсудить
Последние новости
Германия пообещала усилить санкции ЕС против России
Итальянскую газету уличили в создании фейка на основе фото российского издания
Гигантская очередь в открытый «Макдоналдс» в Москве попала на видео
В ДНР создадут Госкомитет обороны республики
Трихолог объяснила выпадение волос весной
Лыжнице Непряевой вручили Большой хрустальный глобус
В Кабуле произошел взрыв в центре обмена валюты
Малышева прокомментировала слухи о закрытии программы «Жить здорово!»
Песков объяснил решение о переходе на оплату газа в рублях
Девушку госпитализировали после падения снега в Москве
Все новости
РедакцияРекламаПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.