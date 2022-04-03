Малышева прокомментировала слухи о закрытии программы «Жить здорово!»

Елена Малышева опровергла информацию о закрытии программы «Жить здорово!» и отъезде в США

Ведущая телевизионной программы «Жить здорово!» на Первом канале Елена Малышева прокомментировала сообщения о закрытии передачи. Ее слова передает РИА Новости.

Малышева опровергла слухи о том, что проект «Жить здорово!» закрывается, а также о своем переезде в США на постоянное место жительства. «Ничего не закрыто. Я в Москве», — рассказала телеведущая.

Ранее врач и один из ведущих программы «Жить здорово!» Андрей Продеус также оценил публикации о предполагаемом закрытии проекта. Он опроверг эти данные и заверил, что команда продолжает свою работу.

30 марта Baza сообщила о том, что Малышева якобы объявила команде «Жить здорово!» о закрытии проекта. Утверждалось, что причиной стали изменения в сетке вещания Первого канала.