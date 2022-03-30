Стало известно о закрытии программы «Жить здорово!» на Первом канале

Baza сообщила, что Малышева решила закрыть программу «Жить здорово!» на Первом канале

Врач-терапевт и телеведущая Елена Малышева решила закрыть программу «Жить здорово!» на Первом канале. Об этом сообщает Baza в Telegram-канале.

Как стало известно изданию, в минувший вторник, 29 марта Малышева собрала всех сотрудников программы «Жить здорово!» и объявила, что передача закрывается. «По словам телеведущей, передача ориентировочно не будет выходить до сентября, но и потом, скорее всего, не вернется в эфир», — говорится в материале.

Причиной закрытия программы назвали изменения в сетке вещания Первого канала.

«Лента.ру» обратилась за подтверждением информации в пресс-службу Первого канала.

25 февраля Первый канал рассказал об изменениях в сетке вещания в пользу общественно-политических передач. В пресс-службе телеканала заявили, что теперь вместо развлекательных шоу зрителям будут показывать проекты, посвященные актуальной повестке. Помимо «Жить здорово!», из эфира на время убрали такие программы, как «Кто хочет стать миллионером?», «Точь-в-точь», «Сегодня вечером», «Две звезды. Отцы и дети», КВН и «Вечерний Ургант».

24 февраля президент России Владимир Путин объявил о начале спецоперации на территории Украины.