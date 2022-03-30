На Первом канале прокомментировали слухи о закрытии программы «Жить здорово!»

Первый канал опроверг сообщения о закрытии программы «Жить здорово» с Малышевой

Начало событий в новости Стало известно о закрытии программы «Жить здорово!» на Первом канале

Первый канал опроверг слухи о закрытии программы «Жить здорово!». Об этом сообщили «Ленте.ру» в пресс-службе телеканала.

«Программа «Жить здорово!» не выходит, как и другие развлекательные программы. Сетка канала переверстана с учетом максимального внимания к общественно-политическим событиям. О закрытии проекта речь не идет», — прокомментировали слухи представители телеканала.

Сообщение о закрытии передачи «Жить здорово!» распространилось в СМИ днем 30 марта. Уточнялось, что об этом якобы сообщила руководитель и ведущая программы Елена Малышева на встрече с сотрудниками проекта. Причиной закрытия программы она якобы назвала изменения в сетке вещания Первого канала.

25 февраля Первый канал изменил сетку вещания в пользу общественно-политических передач на фоне спецоперации на Украине. Представители канала рассказали, что сделают упор на программы, посвященные актуальным событиям. Помимо «Жить здорово!», из эфира временно убрали развлекательные шоу «Вечерний Ургант», «Точь-в-точь», «Две звезды. Отцы и дети», КВН и ряд других проектов. 24 февраля президент России Владимир Путин объявил о начале специальной операции на Украине.