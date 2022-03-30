Соведущий Малышевой прокомментировал слух о закрытии передачи «Жить здорово!»

Телеведущий Продеус опроверг слух о закрытии программы «Жить здорово!» на Первом канале

Врач и один из ведущих программы «Жить здорово!» на Первом канале Андрей Продеус прокомментировал публикации о предполагаемом закрытии проекта. В разговоре с News.ru соведущий Елены Малышевой опроверг этот слух.

«Никто не распускал никакую команду [программы "Жить здорово!"], она благополучно присутствует и работает», — сказал Продеус. Вместе с тем он отметил, что если телеканал не пускает программу в эфир, то ее новые выпуски не записываются.

«Сейчас есть готовые выпуски, появится необходимость записать новый — запишем», — добавил врач.

30 марта Baza сообщила о том, что Малышева якобы объявила команде «Жить здорово!» о закрытии проекта. Утверждалось, что причиной стали изменения в сетке вещания Первого канала. Представители телеканала позже опровергли эту информацию и заверили, что о ликвидации передачи речи не идет.

25 февраля Первый канал на фоне спецоперации на Украине анонсировал изменение сетки вещания. В компании заявили, что вместо развлекательных передач упор будет сделан на показ программ, посвященных актуальным событиям. Из эфира временно была убрана не только «Жить здорово!», но и также такие шоу, как «Вечерний Ургант», «Точь-в-точь», КВН и другие проекты.

Президент России Владимир Путин объявил о проведении специальной операции по защите Донбасса 24 февраля. Он отметил, что российские власти «будут стремиться к демилитаризации и денацификации Украины».