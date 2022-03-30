Интернет и СМИ
ВсеИнтернетКиберпреступностьCoцсетиМемыРекламаПрессаТВ и радиоФактчекинг
Интернет и СМИ

Соведущий Малышевой прокомментировал слух о закрытии передачи «Жить здорово!»

Телеведущий Продеус опроверг слух о закрытии программы «Жить здорово!» на Первом канале

Кадр: Профессор Продеус / Youtube

Врач и один из ведущих программы «Жить здорово!» на Первом канале Андрей Продеус прокомментировал публикации о предполагаемом закрытии проекта. В разговоре с News.ru соведущий Елены Малышевой опроверг этот слух.

«Никто не распускал никакую команду [программы "Жить здорово!"], она благополучно присутствует и работает», — сказал Продеус. Вместе с тем он отметил, что если телеканал не пускает программу в эфир, то ее новые выпуски не записываются.

«Сейчас есть готовые выпуски, появится необходимость записать новый — запишем», — добавил врач.

30 марта Baza сообщила о том, что Малышева якобы объявила команде «Жить здорово!» о закрытии проекта. Утверждалось, что причиной стали изменения в сетке вещания Первого канала. Представители телеканала позже опровергли эту информацию и заверили, что о ликвидации передачи речи не идет.

25 февраля Первый канал на фоне спецоперации на Украине анонсировал изменение сетки вещания. В компании заявили, что вместо развлекательных передач упор будет сделан на показ программ, посвященных актуальным событиям. Из эфира временно была убрана не только «Жить здорово!», но и также такие шоу, как «Вечерний Ургант», «Точь-в-точь», КВН и другие проекты.

Президент России Владимир Путин объявил о проведении специальной операции по защите Донбасса 24 февраля. Он отметил, что российские власти «будут стремиться к демилитаризации и денацификации Украины».

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Олег Давыдов
Обсудить
Последние новости
Мединский заявил о согласии Украины на отказ от вступления в НАТО
В США описали «реальную» ядерную войну с Россией
Пенсионерка прославилась ловлей змей голыми руками
Российский вратарь «Байера» рассказал об отношении к нему в Германии
Родители девятилетней студентки МГУ выдвинули новое обвинение вузу
В российском регионе произошло землетрясение
Стало известно о состоянии вернувшихся на «Союзе МС-19» космонавтов
В Москве продадут меню первого в России «Макдоналдса» за пять миллионов рублей
Россиянин забил до смерти угрожавшего его дочери и внучке мужчину
Конкурент IKEA окончательно уйдет из России
Все новости
РедакцияРекламаПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.