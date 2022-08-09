Роспотребнадзор порекомендовал носить маски россиянам из групп риска

Роспотребнадзор порекомендовал ряду россиян носить маски в общественных местах в связи с эпидемиологической ситуацией в стране. Об этом «Ленте.ру» сообщили в пресс-службе ведомства.

Там подчеркнули, что на данный момент обстановка, связанная с распространением сублиний BA.4/BA.5 омикрон-штамма, не требует возобновления ограничительных мер.

«В то же время целесообразно рекомендовать лицам из групп риска (пожилым людям и больным хроническими заболеваниями) ношение масок в общественных местах, местах скопления людей, на транспорте и в закрытых помещениях», — говорится в сообщении.

За минувшие сутки в России выявили 16 325 случаев заболевания COVID-19. Больше всего случаев заражения зарегистрировали в Москве (4781), в Петербурге (2639) и Московской области (694). Днем ранее число выявленных случаев составило 17 862.