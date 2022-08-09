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В России выявили 16 325 случаев коронавируса

В России за сутки выявили 16 325 случаев COVID-19, выздоровели 13 092, умерли 60 человек

Фото: Tatyana Makeyeva / Reuters

В России за последние сутки выявили 16 325 случаев заражения коронавирусом. Общее число инфицированных с начала пандемии достигло 18 746 886. Об этом во вторник, 9 августа, сообщается на сайте оперативного штаба по борьбе с инфекцией.

Днем ранее число выявленных случаев составило 17 862.

Больше всего случаев заражения зарегистрировали в Москве (4781), в Петербурге (2639) и Московской области (694). Меньше всего — в Ненецком автономном округе и Чеченской республике (по 1 случаю), Ингушетии (5 случаев), а также в Магаданской области (2 случая) и Чукотском автономном округе и в Сахалинской области (по 3 случая).

За минувшие 24 часа число госпитализаций составило 2574. За этот же период 13 092 человека выздоровели и были выписаны из больниц. Общий показатель выздоровлений достиг 18 061 168.

За сутки умерли 60 пациентов с COVID-19. За все время пандемии в стране скончались 382 846 человек.

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Анастасия Шейкина
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