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В Литве памятник советским воинам раскрасили в цвета украинского флага

Россия осудила вандалов, раскрасивших советский памятник в цвета украинского флага в Литве

Фото: Konstantin Kokoshkin / Global Look Press

В литовском городе Калвария вандалы осквернили памятник советским солдатам, раскрасив монумент в цвета украинского флага. По мнению российского посольства в прибалтийской республике, опубликованного в Telegram, власти Литвы своим бездействием только способствуют такому варварству и должны понести ответственность.

«Очередной случай осквернения памятника советским воинам в Литве свидетельствует о том, что проявления вандализма в отношении монументов вошли в норму и не получают должной оценки и реакции со стороны государственных структур Латвии», — говорится в сообщении.

Посольство ожидает, что в отношении этого противоправного действия в кратчайшие сроки будет проведено расследование, а виновные понесут заслуженное наказание в соответствии с законодательством.

Ранее городской совет литовского города Клайпеда принял решение демонтировать мемориал погибшим в годы Великой Отечественной войны советским воинам. Мемориальный комплекс решили перенести в музей советских памятников.

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Татьяна Антоненко
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