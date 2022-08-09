Жителям российских регионов предоставят возможность улететь на отдых в Азию

АТОР: Anex Tour предложил туры в Таиланд с вылетом из Казани, Екатеринбурга и Красноярска

Компания Anex Tour расширит программу пакетных туров в Таиланд — это даст возможность жителям шести регионов отдохнуть в королевстве. Такая информация появилась на сайте Ассоциации туроператоров России (АТОР).

Так, Anex Tour выставил в систему бронирования путевки с вылетом из Екатеринбурга, Санкт-Петербурга, Новосибирска, Казани и Красноярска. Из региональных городов перелет будет стыковочным, в том числе с пересадкой в Москве.

Стоимость путевок с вылетом из Москвы на прямых рейсах «Аэрофлота» составляет минимум 245 тысяч рублей за 12 дней с проживанием в трехзвездочном отеле. Жителям Екатеринбурга предложили отдохнуть в азиатской стране за 190 тысяч рублей.

Туристам из Санкт-Петербурга путевка в Паттайю обойдется минимум в 248 тысяч рублей для двоих, из Новосибирска — в 307 тысяч рублей. Путешественники из Казани смогут отправиться на Пхукет за 415 тысяч рублей, а жители Красноярска — за 793 тысячи.

Ранее, в июле, авиакомпания «Аэрофлот» начала продажу билетов на прямые рейсы из России в Таиланд. Первый полет по маршруту Москва — Пхукет запланирован на 30 октября, время в пути составит 9,5 часа, обратный перелет займет почти 11 часов.