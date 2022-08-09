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Иностранные наемники разочаровались в боях на Украине

Иностранные наемники рассказали журналистам Le Monde, что разочаровались в боях на Украине

Фото: Unsplash.com

Иностранные наемники, прибывшие на Украину, чтобы воевать на стороне Вооруженных сил страны (ВСУ), рассказали французским журналистам Le Monde, что разочаровались в боях.

По их словам, на практике все оказалось не так, как они себе представляли, вплоть до того, что некоторые решили отказаться от участия в боевых действиях.

Американские наемники отметили, что местных жителей практически не интересует их судьба, а украинские военные снимают с тел убитых иностранцев все, что представляет для них интерес.

Ранее официальный представитель Минобороны генерал-лейтенант Игорь Конашенков сообщил, что за четыре недели число наемников в рядах ВСУ сократилось на 551 человека, с 2741 до 2190. По его словам, число прибывающих на Украину наемников не перекрывает число потерь в их формированиях.

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Марина Совина
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