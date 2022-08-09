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В Минобороны рассказали об уничтожении наемников в рядах ВСУ

В Минобороны заявили, что за 4 недели число наемников ВСУ сократилось на 551 человека

Фото: Serhii Nuzhnenko / Reuters

За четыре недели число наемников в рядах Вооруженных силах Украины (ВСУ) сократилось на 551 человека, с 2741 до 2190. Об этом во время ежедневного брифинга заявил журналистам официальный представитель Минобороны генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

По словам Конашенкова, число прибывающих на Украину наемников не перекрывает число потерь в их формированиях.

«За указанный период достоверно подтверждено уничтожение трехсот тридцати пяти иностранных боевиков. Еще 389 боевиков самостоятельно покинули территорию Украины (...) При этом за прошедшие недели на Украину прибыло еще 175 "солдат удачи"», — заявил представитель военного ведомства.

Ранее сообщалось, что вооруженные силы (ВС) России нанесли удар по базам наемников и «Черной сотни» на Украине и в Донецкой народной республике (ДНР).

24 февраля Россия начала специальную военную операцию на Украине. Президент Владимир Путин сообщил, что это было сделано по просьбе признанных ранее независимыми народных республик Донбасса. Глава государства добавил, что цель операции — демилитаризация Украины.

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Валерий Розенберг
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