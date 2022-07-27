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Минобороны заявило об ударе по наемникам в Харькове и по «Черной сотне» в ДНР

Генерал Конашенков заявил об ударах по базам наемников и «Черной сотни» в Харькове и ДНР

Фото: Александр Река / ТАСС

Вооруженные силы (ВС) России нанесли удар по базам наемников и «Черной сотни» на Украине и в Донецкой народной республике (ДНР). Об этом во время ежедневного брифинга журналистам заявил официальный представитель Минобороны генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

Представитель военного ведомства уточнил, что пункт дислокации наемников был расположен в районе харьковского завода «Украинские энергетические машины», а формирования «Черной сотни» — в районе города Артемовска в ДНР.

По словам Конашенкова, всего за минувшие сутки были поражены 142 района скопления живой силы и техники Вооруженных сил Украины (ВСУ).

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Ранее российские военные наносили удар по пункту временной дислокации «Черной сотни», который находился в Краматорске.

Спецоперация по демилитаризации и денацификации Украины началась 24 февраля — о ней объявил президент Владимир Путин. Он назвал ее основной задачей защиту жителей Донбасса. 21 июля зампред Совбеза Дмитрий Медведев заявил, что ВСУ необходимо отодвинуть не только от Донецка, но и подальше.

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Валерий Розенберг
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