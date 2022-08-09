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Украинские спецслужбы активизировали попытки склонить россиян к терактам

НАК заявил о попытках спецслужб Украины склонить молодежь к терактам в России
Начало событий в новости В 50 регионах России задержали более 150 членов запрещенной группировки МКУ

Фото: Валентин Огиренко / Reuters

Спецслужбы Украины активизировали попытки склонить россиян молодого возраста к совершению терактов на территории своей страны. Об этом сообщает Национальный антитеррористический комитет (НАК), передает РИА Новости.

Усилия иностранной разведки против России предпринимаются на фоне проведения спецоперации. Глава НАК и директор ФСБ Александр Бортников заявил, что предпринятые российскими спецслужбами меры позволили не допустить вовлечение молодежи в террористическую деятельность. Между тем, отметил он, международные террористические организации и деструктивные движения, среди которых запрещенные в России «Колумбайн» и «Маньяки. Культ убийц» (МКУ) не оставляют попыток привлечь подростков в свои ряды.

Также в НАК сообщили, что в 50 регионах России с 2021 года задержали 150 членов украинских неонацистских группировок.

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Любовь Ширижик
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