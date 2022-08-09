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В 50 регионах России задержали более 150 членов запрещенной группировки МКУ

Более 150 членов украинской неонацистской группировки МКУ задержали в 50 регионах России

Фото: ЦОС ФСБ РФ / ТАСС

В 50 регионах России с 2021 года задержали 150 членов украинской неонацистской группировки «Маньяки. Культ убийц» (МКУ) (запрещенная в России террористическая организация). Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на Национальный антитеррористический комитет (НАК).

По данным ведомства, МКУ продолжает вовлекать подростков в противоправную деятельность через интернет и распространять в России деструктивную идеологию.

«Складывающаяся обстановка требует приоритетного внимания со стороны всех субъектов противодействия терроризму к совершенствованию профилактики террористических угроз в молодежной среде и сфере образования», — отметили в НАК.

Ранее сообщались детали спецоперации ФСБ, в ходе которой было выявлено 106 неонацистов, сторонников «М.К.У.», готовивших теракты и массовые убийства в России. По адресам проживания задержанных ФСБ изъяла гладкоствольное и нарезное охотничье оружие, пневматические и охолощенные пистолеты и автоматы, большое количество холодного оружия, баллончики со слезоточивым газом.

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Елизавета Новикова
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