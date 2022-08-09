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Военкор предупредил о вероятном контрнаступлении ВСУ по двум направлениям

Военкор Поддубный предупредил о вероятном контрнаступлении ВСУ под Харьковом и Херсоном

Фото: Nariman El-Mofty

Вооруженные силы Украины (ВСУ), вероятно, готовятся к контрнаступлению сразу по двум направлениям — херсонскому и харьковскому. Об этом военный корреспондент Евгений Поддубный предупредил в своем Telegram.

По его сведениям, украинский генштаб отдал распоряжение усилить северный фланг, в первую очередь в Харьковской области, средствами противовоздушной обороны. Кроме того, там «планомерно создаются военные резервы из вновь сформированных бригад» украинской армии.

Поддубный утверждает, что, по некоторым данным, харьковская группировка имеет большую численность и вооружение, чем херсонская. «Исходя из этого можно предполагать, что "херсонское контрнаступление" и атака на наши позиции на Харьковщине могут начаться одновременно. И к этому нужно быть готовыми», — заключил военкор.

4 августа Financial Times со ссылкой на неназванного украинского чиновника писала, что ВСУ не располагают и 30 процентами необходимого вооружения. В связи с этим контрнаступление, вероятно, может быть осуществлено лишь в следующем году, «когда будут накоплены запасы оружия».

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Варвара Кошечкина
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