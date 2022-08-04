На Украине заявили о недостатке оружия для контрнаступления

FT: на Украине заявили о недостатке оружия у ВСУ для контрнаступления в этом году

Украинские власти объяснили, почему Вооруженные силы Украины (ВСУ) не смогут провести контрнаступление в этом году. Об этом пишет Financial Times (FT) со ссылкой на неназванного украинского чиновника.

«Мы не рассчитываем получить достаточно возможностей, чтобы спланировать какое-либо решительное контрнаступление на этот год. Наши основные планы будут уже в следующем году, когда будут накоплены запасы оружия», — цитирует издание слова чиновника.

По его словам, украинские военные не располагают и 30 процентами необходимого вооружения. Он заявил, что ВСУ могут использовать «по полной» каждую поставку оружия, однако следует сопоставлять имеющийся арсенал со стратегическими потребностями.