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На Украине заявили о недостатке оружия для контрнаступления

FT: на Украине заявили о недостатке оружия у ВСУ для контрнаступления в этом году

Фото: Nariman El-Mofty / AP

Украинские власти объяснили, почему Вооруженные силы Украины (ВСУ) не смогут провести контрнаступление в этом году. Об этом пишет Financial Times (FT) со ссылкой на неназванного украинского чиновника.

«Мы не рассчитываем получить достаточно возможностей, чтобы спланировать какое-либо решительное контрнаступление на этот год. Наши основные планы будут уже в следующем году, когда будут накоплены запасы оружия», — цитирует издание слова чиновника.

По его словам, украинские военные не располагают и 30 процентами необходимого вооружения. Он заявил, что ВСУ могут использовать «по полной» каждую поставку оружия, однако следует сопоставлять имеющийся арсенал со стратегическими потребностями.

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Анастасия Заикина
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