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В Чехии заявили о наличии стратегических запасов нефти

Глава минпромторга Чехии Сикела сообщил о стратегических запасах нефти на 90 дней

Фото: Pixabay

Глава Министерства промышленности и торговли Чехии Йозеф Сикела на своей странице в Twitter прокомментировал остановку поставок нефти по трубопроводу «Дружба», заявив о наличии у страны стратегических запасов нефти, которых хватит на 90 дней.

«Последующие дни покажут, идет ли речь о дальнейшей эскалации энергетической войны со стороны РФ или о технической проблеме с оплатой. Компания MERO (владелец и оператор чешского участка нефтепровода «Дружба» — прим. «Ленты.ру») располагает такими оперативными запасами нефти, которые позволят нам компенсировать потерю поставок, как минимум, до второй половины августа», — сообщил министр.

Он также добавил, что у республики имеются стратегические запасы топлива, которых должно хватить примерно на 90 дней. По его словам, в настоящее время власти не планируют их активировать.

Ранее словацкая компания Transpetrol, которая является оператором находящегося на территории страны участка трубопровода «Дружба», подтвердила остановку прокачку российской нефти в Словакию.

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Марина Совина
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