Словакия подтвердила остановку прокачки нефти через трубопровод «Дружба»

Словацкая Transpetrol подтвердила остановку прокачки нефти через трубопровод «Дружба»

Словацкая компания Transpetrol, которая является оператором находящегося на территории страны участка трубопровода «Дружба», подтвердила остановку прокачку российской нефти в Словакию, пишет Reuters.

«В настоящий момент транзит нефти по трубопроводу "Дружба" через территорию Словакии остановлен», — приводит агентство выдержку из электронного письма компании.

Ранее украинская государственная компания «Укртранснафта» остановила прокачку нефти по южной ветке нефтепровода «Дружба», по которой сырье поступает в Венгрию, Чехию и Словакию. Компания перестала поставлять российскую нефть в Европу утром 4 августа.

«Транснефть» подтвердила, что транзит остановлен, так как российская сторона не может провести платеж за него в условиях санкций Евросоюза (ЕС). В компании отметили, что начали искать альтернативные способы оплаты транзита нефти через Украину.