Экономика
ВсеГосэкономикаБизнесРынкиКапиталДеловой климатСоциальная сфераКриптовалютаИнвестиции
Экономика

Словакия подтвердила остановку прокачки нефти через трубопровод «Дружба»

Словацкая Transpetrol подтвердила остановку прокачки нефти через трубопровод «Дружба»

Фото: Виктор Толочко / РИА Новости

Словацкая компания Transpetrol, которая является оператором находящегося на территории страны участка трубопровода «Дружба», подтвердила остановку прокачку российской нефти в Словакию, пишет Reuters.

«В настоящий момент транзит нефти по трубопроводу "Дружба" через территорию Словакии остановлен», — приводит агентство выдержку из электронного письма компании.

Ранее украинская государственная компания «Укртранснафта» остановила прокачку нефти по южной ветке нефтепровода «Дружба», по которой сырье поступает в Венгрию, Чехию и Словакию. Компания перестала поставлять российскую нефть в Европу утром 4 августа.

«Транснефть» подтвердила, что транзит остановлен, так как российская сторона не может провести платеж за него в условиях санкций Евросоюза (ЕС). В компании отметили, что начали искать альтернативные способы оплаты транзита нефти через Украину.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Варвара Кошечкина
Обсудить
Последние новости
На авиабазе в Крыму произошла серия взрывов
Словакия подтвердила остановку прокачки нефти через трубопровод «Дружба»
Власти сообщили о пяти пострадавших из-за взрывов в Крыму
Кокорина оценили в два мешка картошки
Поставленные Украине американские дроны выставили на продажу на черном рынке
Лукашенко призвал торговать с ЕС даже в условиях санкций
Валерия потеряла голос из-за коронавируса и отменила ближайшие концерты
Пелоси сравнила Си Цзиньпина с испуганным хулиганом
В Москве предложили пожить в антресоли
Венгрия захотела заплатить за транзит российской нефти через Украину
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.