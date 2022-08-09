Китай ответил на слухи о подготовке вторжения в Тайвань

МИД КНР не подтвердил подготовку Китая к военному вторжению в Тайвань

Китай проводит учения в районе Тайваня в качестве «урока сепаратистам» и предупреждения США. Об этом заявил представитель МИД КНР на брифинге в ответ на слухи о подготовке полномасштабного вторжения, передает ТАСС.

Просьба подтвердить готовящуюся военную операцию вооруженных сил Китая прозвучала от журналиста одного из западных изданий. Официальный представитель Пекина подчеркнул, что проведение учений в районе Тайваня после «суетливого визита» спикера палаты представителей Конгресса США Нэнси Пелоси абсолютно законно и оправданно.

«Это предостережение для провокаторов и назидательный урок тайваньским сепаратистам», — заявили в МИД КНР.

Ранее 9 августа Пекин объявил, что начинает новые военные учения вокруг Тайваня с участием ВМФ и ВВС Народно-освободительной армии Китая. Днем ранее Вооруженные силы Тайваня анонсировали военные учения с боевыми стрельбами тяжелой артиллерии.

Ситуация вокруг Тайваня усложнилась после визита Пелоси на остров 2 августа. До последнего момента США не подтверждали информацию о том, посетит ли спикер Палаты представителей США Тайбэй в ходе своего азиатского турне. Пекин счел поездку нарушением Принципа одного Китая и покушением на государственный суверенитет страны.