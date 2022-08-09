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Китай объявил о новых военных учениях вокруг Тайваня

South China Morning Post: НОАК объявила о скорых военных учениях вокруг Тайваня

Фото: Eastern Theatre Command / Reuters

Народно-освободительная армия Китая (НОАК) во вторник, 9 августа, объявила о скорых военных учениях вокруг Тайваня. Об этом сообщает South China Morning Post.

Военно-морской флот и военно-воздушные силы КНР продолжат совместную боевую подготовку в водах и воздушном пространстве острова после прошедших ранее четырехдневных учений. Китайское командование назвало целью мероприятия подготовку к операциям по «совместной обороне» и «совместной блокаде» Тайваня. Сроки проведения пока не называются.

Известно, что управление морской безопасности Пекина выпустило навигационное предупреждение. Оно граничивает вход в восточные воды острова Нансан в Чжаньцзяне в Южно-Китайском море с 8:00 до 18:00 на три дня, начиная с 9 августа, когда стартуют тренировки по стрельбе.

4 августа НОАК приступила к масштабным четырехдневным военным учениям с боевыми стрельбами в шести акваториях вокруг Тайваня. Это произошло сразу после визита в Тайбэй спикера палаты представителей Конгресса США Нэнси Пелоси.

Варвара Кошечкина
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