Российскому военнослужащему дали два года за убийство по неосторожности

В Крыму осудили на два года военнослужащего, застрелившего по неосторожности сослуживца

Крымский окружной военный суд приговорил к двум годам лишения свободы военнослужащего, по неосторожности застрелившего сослуживца. Об этом во вторник, 9 августа, «Ленте.ру» сообщает пресс-служба суда.

Фигурант признан виновным по части 2 статьи 349 УК РФ («Нарушение правил обращения с оружием и предметами, представляющими повышенную опасность для окружающих») и будет отбывать наказание в колонии-поселении.

По данным ведомства, в мае пьяный мужчина находился внутри военной техники и решил разобрать оружие. Он не заметил, что патрон находится в стволе, и выстрелил в сослуживца, нанеся смертельное ранение.

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