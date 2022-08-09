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Россия направила ноту протеста Германии из-за осквернения мемориала в Вернойхене

Посольство России направило ноту протеста ФРГ из-за осквернения мемориала в Вернойхене

Фото: Jörg Zägel / Wikimedia

Посольство России направило правительству Германии ноту протеста из-за осквернения мемориала советским воинам в городе Вернойхен (федеральная земля Бранденбург). Об этом сообщает ТАСС.

Как отметили в дипмиссии, там продолжают «фиксировать проявления актов вандализма в отношении советских воинских захоронений и мемориалов в ФРГ». «Накануне в сети Интернет появилось видео, на котором германский сторонник неонацистских убеждений оскверняет советский воинский мемориал в г. Вернойхен», — говорится в ноте посольства РФ.

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Помимо этого, сообщается, что нарушитель сопровождал «свою выходку расистскими высказываниями». В дипмиссии заявили, что «рассматривают этот омерзительный поступок как попытку разжигания межнациональной розни, а также циничное попрание памяти воинов, отдавших свои жизни за освобождение мира и Европы от нацизма».

«Незамедлительно проинформировали об инциденте местные власти. Направили ноту протеста в МИД ФРГ с требованием принять исчерпывающие меры по установлению обстоятельств произошедшего, привлечению виновного к ответственности, обеспечению неприкосновенности и сохранности мемориала», — добавили в посольстве.

17 мая стало известно, что памятник советским солдатам исчез с кладбища Михкли в волости Коонга Пярнуского уезда в Эстонии. По информации местных изданий, монумент исчез «неожиданно». Уточняется, что, по словам сторожа кладбища, в воскресенье монумент еще стоял на своем месте.

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Николай Чигасов
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