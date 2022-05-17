С кладбища в Эстонии неожиданно исчез памятник советским солдатам

Памятник советским солдатам исчез с кладбища Михкли в Эстонии

Памятник советским солдатам исчез с кладбища Михкли в волости Коонга Пярнуского уезда в Эстонии. Об этом сообщает РИА Новости.

По информации местных изданий, монумент исчез «неожиданно».

Уточняется, что по словам сторожа кладбища, в воскресенье монумент еще стоял на своем месте. Власти волости узнали об инциденте лишь во вторник днем. Вместе с памятником пропала каменная плитка, которая располагалась перед монументом. На кладбище остался только фундамент памятника.

Ранее премьер-министр Эстонии Кая Каллас выступила с призывом снести в стране «красноармейские» памятники. «Следует разработать план по устранению этих памятников, и сделать это необходимо с учетом всех нюансов, ни в коем случае не осквернив могилы павших, если они там есть. Уже несколько недель мы занимаемся этим вопросом, чтобы картографировать такие объекты и поступить взвешенно, чтобы не потревожить покой захоронения», — заявила она.