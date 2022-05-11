Премьер-министр Эстонии призвала снести «красноармейские» памятники

Премьер-министр Эстонии Каллас призвала снести в стране «красноармейские» памятники

Премьер-министр Эстонии Кая Каллас выступила с призывом снести в стране «красноармейские» памятники, сообщает РИА Новости.

«Следует разработать план по устранению этих памятников, и сделать это необходимо с учетом всех нюансов, ни в коем случае не осквернив могилы павших, если они там есть. Уже несколько недель мы занимаемся этим вопросом, чтобы картографировать такие объекты и поступить взвешенно, чтобы не потревожить покой захоронения», — заявила она.

Ранее в литовском городе Скуодас был осквернен памятник советским воинам-участникам Великой Отечественной войны. Отмечается, что монумент, находящийся на месте воинского захоронения 1614 солдат и офицеров, павших осенью 1944 года при освобождении республики, был облит краской.