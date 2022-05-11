В Литве вновь осквернили памятник советским воинам

В литовском Скуодасе памятник советским солдатам облили краской

В литовском городе Скуодас был осквернен памятник советским воинам-участникам Великой Отечественной войны. Об этом сообщает департамент полиции при МВД Литвы, передает ТАСС.

Отмечается, что монумент, находящийся на месте воинского захоронения 1614 солдат и офицеров, павших осенью 1944 года при освобождении республики, был облит краской.

В апреле по Литве прокатилась серия актов вандализма, коснувшихся памятников советским воинам. В частности, монументы были осквернены в городах Мариямполе, Шета, Куркляй, Паланга и поселке Жалейи. Характерным почерком вандалов стала синяя и желтая краски, которыми они наиболее часто обливали мемориалы.