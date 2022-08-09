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Лукашенко высказался о сценарии дестабилизации в Белоруссии

Лукашенко: если в Белоруссии нарушится стабильность, то исход будет хуже украинского

Фото: пресс-служба Президента Республики Беларусь

Если в Белоруссии нарушится стабильность, то дальнейший исход событий будет намного хуже украинского сценария. О недопустимости дестабилизации обстановки в стране заявил белорусский президент Александр Лукашенко на совещании правительства, сообщает ТАСС.

«Нас быстро подожгут. Целиком. И будет хуже, чем на Украине. Я это нутром чую. Очень серьезная обстановка, очень серьезная ситуация. Накормлены, напоены, одеты, как в народе говорят, все пока есть. Но это рухнет в одно мгновение, если мы расслабимся», — высказался он.

Ранее Лукашенко обрушился с критикой на чиновников в ходе поездки в Витебскую область из-за проблем в сельском хозяйстве и пообещал им «поснимать головы». Лукашенко отчитал нескольких стоящих перед ним чиновников прямо на взлетно-посадочной площадке. «Если комитет госконтроля мне доложит, что ты гнильем кормишь скот в стране, персонально ответишь головой. Мы что, хотим скот угробить, а потом ахать-охать, что у нас падеж?» — обратился он к одному из них.

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Алевтина ЗапольскаяДмитрий Сотак
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