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Заболевшая раком актриса избавилась от недвижимости

Заболевшая раком актриса Оливия Ньютон-Джон продала дом за 4,6 миллиона долларов
Оливия Ньютон-Джон

Оливия Ньютон-Джон. Фото: Brent Perniac / AdMedia / Globallookpress.com

Заболевшая раком актриса и певица Оливия Ньютон-Джон начала избавляться от недвижимости в последние годы жизни. Звезда фильма «Бриолин» продала ферму в Австралии и переписала дом в Калифорнии на мужа Джона Истерлинга, сообщает New York Post.

В 2019-м, через два года после того как у нее диагностировали четвертую стадию рака, Ньютон-Джон продала часть своей недвижимости. Вырученные деньги актриса решила инвестировать в основанные ею фонд и оздоровительный центр.

В мае Оливия выставила на продажу ранчо в Калифорнии за 5,4 миллиона долларов, однако впоследствии передумала и вместо этого оформила жилье с двумя спальнями, гостевым домом, конюшнями и бассейном на супруга. В июле Ньютон-Джон продала ферму в Австралии площадью 76,5 акра за 4,6 миллиона долларов. В главном жилом доме три спальни и две ванные, в гостевом доме имеется еще одна спальня.

У Ньютон-Джон впервые диагностировали рак груди в 1992 году, затем в 2013-м и 2017-м. 8 августа актриса скончалась на своем австралийском ранчо в возрасте 73 лет.

Александра Качан
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