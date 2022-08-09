Заболевшая раком актриса избавилась от недвижимости

Заболевшая раком актриса Оливия Ньютон-Джон продала дом за 4,6 миллиона долларов

Заболевшая раком актриса и певица Оливия Ньютон-Джон начала избавляться от недвижимости в последние годы жизни. Звезда фильма «Бриолин» продала ферму в Австралии и переписала дом в Калифорнии на мужа Джона Истерлинга, сообщает New York Post.

В 2019-м, через два года после того как у нее диагностировали четвертую стадию рака, Ньютон-Джон продала часть своей недвижимости. Вырученные деньги актриса решила инвестировать в основанные ею фонд и оздоровительный центр.

В мае Оливия выставила на продажу ранчо в Калифорнии за 5,4 миллиона долларов, однако впоследствии передумала и вместо этого оформила жилье с двумя спальнями, гостевым домом, конюшнями и бассейном на супруга. В июле Ньютон-Джон продала ферму в Австралии площадью 76,5 акра за 4,6 миллиона долларов. В главном жилом доме три спальни и две ванные, в гостевом доме имеется еще одна спальня.

У Ньютон-Джон впервые диагностировали рак груди в 1992 году, затем в 2013-м и 2017-м. 8 августа актриса скончалась на своем австралийском ранчо в возрасте 73 лет.