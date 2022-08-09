Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
Россия

В Госдуме ответили на призыв Зеленского запретить россиянам въезд в Европу

Депутат Чепа заявил, что Зеленский перестал верить в результативность санкций против РФ

Фото: Михаил Метцель / ТАСС

Призыв президента Украины Владимира Зеленского запретить гражданам России въезд в Европу говорит о некой безысходности. Так на него ответил первый заместитель председателя комитета Государственной Думы по международным делам Алексей Чепа, пишет RT.

По словам депутата, украинский лидер не знает, что делать, и сам не верит в результативность санкций против России. «И если он надеется на то, что для россиян это станет главной причиной возникновения недовольства внутри страны, то он глубоко заблуждается. Это говорит, что он полностью оторвался от действительности окружающего мира», — подчеркнул Чепа.

Он добавил, что в настоящее время на Украине назревает явный кризис власти. Именно поэтому Зеленский пытается предпринять новые действия, которые, по его мнению, смогут изменить ситуацию, заключил депутат.

Ранее стало известно, что президент Украины Владимир Зеленский потребовал запретить всем россиянам въезд в страны Запада. Он считает, что данная мера должна также касаться тех россиян, которые покинули страну в знак протеста. «Какими бы россияне ни были (...), отправьте их в Россию», — сказал глава украинского государства.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Сергей Истомин
Обсудить
Последние новости
В офисе Зеленского назвали условие его встречи с Путиным на G20
Столкнувшаяся с проблемами азиатская страна захотела помощи России
Роскомнадзор запросил у Tele2 информацию об утечке данных
В Госдуме ответили на призыв Зеленского запретить россиянам въезд в Европу
Умер японский дизайнер Иссэй Миякэ
Украинская легкоатлетка-чемпионка потребовала полного отстранения россиян
Власти оценили срок освобождения российских металлургов от импортной зависимости
Стало известно о погибших при очистке отстойника россиянах
Российская блогерша пожаловалась на проблемы в Европе из-за паспорта РФ
Российские торговые центры нашли способ привлечь бренды из дружественных стран
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.