Сотрудников российского дома престарелых обвинили в избиении пенсионерки

Жительница Перми заявила об избиении 85-летней пенсионерки в доме престарелых

Сотрудников дома престарелых в Перми обвинили в избиении 85-летней пенсионерки. Об этом знакомая пожилой женщины рассказала изданию Ura.ru.

По ее словам, пенсионерка неоднократно жаловалась, что сотрудники центра для престарелых применяют к ней физическую силу. А несколько дней назад работники вывезли пожилую женщину к посетителям с испачканным кровью лицом. «В прошлом году я приезжала — она просто была вся в синяках. Она уже просто говорит мне: "Я хочу умереть"», — рассказала знакомая пострадавшей.

Она добавила, что сотрудники центра для престарелых объясняют увечья пенсионерки либо уколами, либо тем, что она падает. В свою очередь, руководитель центра не поверил в факт применения физической силы к пациентам.

В пресс-службе Минсоцразвития Пермского края изданию сообщили, что ранее жалоб на дом престарелых не поступало, однако в ведомстве пообещали провести проверку.

Ранее пенсионерка из Барнаула вернулась домой с гниющими ранами на теле после трех месяцев, проведенных в больнице. По словам внучки пострадавшей, при выписке из больницы врачи написали, что состояние женщины удовлетворительное.