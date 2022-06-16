Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
Россия

Пенсионерка «сгнила» в российской больнице

В Барнауле пенсионерка вернулась с гниющими ранами на теле после трех месяцев в больнице

Фото: страница сообщество «Инцидент Барнаул» во «ВКонтакте»

Пенсионерка из Барнаула вернулась домой с гниющими ранами на теле после трех месяцев, проведенных в больнице. Об этом рассказала внучка пожилой россиянки, историю и фото которой опубликовал паблик «Инцидент Барнаул» в соцсети «Вконтакте».

По словам девушки, 21 февраля пенсионерку госпитализировали в Городскую больницу №5 с высокой температурой и подозрением на COVID-19. Врачи запретили посещать пожилую женщину, разрешив только звонки.

Спустя почти четыре месяца пенсионерку выписали. Когда ее родственники начали перевязку, то увидели гниющие раны на теле женщины, фото которых девушка приложила к посту. На кадрах видно, что ноги и бедра пенсионерки покрывают сильные повреждения, похожие на пролежни. «Да они бы [врачи] позвонили и сказали, что не справляются, мы бы домой лучше забрали и 10 раз перевязывали, но никто же даже при выписке не сказал насколько там все запущено!» — возмущается внучка женщины.

Девушка отметила, что при выписке из больницы врачи написали, что состояние пенсионерки удовлетворительное.

Материалы по теме:
«Мне показалось, что она уже мeртва» Смерть женщины при родах потрясла российский город. Почему в трагедии обвинили врача?
«Мне показалось, что она уже мeртва»Смерть женщины при родах потрясла российский город. Почему в трагедии обвинили врача?
5 марта 2021
«Будем больше наказывать, будут меньше ошибаться» Российских врачей обвиняют в смерти и болезнях пациентов. Им все чаще грозит тюрьма
«Будем больше наказывать, будут меньше ошибаться»Российских врачей обвиняют в смерти и болезнях пациентов. Им все чаще грозит тюрьма
5 августа 2019

Следственный комитет (СК) по Алтайскому краю начал проверку по факту информации о полученных пожилой женщиной ранах. Об этом сообщается на сайте ведомства. Следователи выяснят обстоятельства произошедшего и дадут оценку действиям медработников касательно качества оказанной пациентке помощи.

Ранее стало известно, что больница на Курилах заплатит 150 тысяч рублей за лечение шестилетнего мальчика с отеком глаза и температурой с помощью огурцов и чая. Позже в голове ребенка обнаружили гнойный мешок размером с гусиное яйцо, для извлечения которого пришлось проводить трепанацию черепа.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Константин Лысяков
Обсудить
Последние новости
Россия допустила остановку «Северного потока»
Россиянам представят новое приложение
«АвтоВАЗ» пообещал обеспечить российских чиновников «Ладами»
Блогерша сделала лазерную эпиляцию и рассказала о страшных последствиях
Пленных с «Азовстали» решили проверить на наличие высокопоставленных наемников
В России оценили риски для Крымского моста из-за заявлений ВСУ
Глава Минсельхоза поблагодарил Всевышнего за российский экспорт
Стала известна цена новой Lada без подушек безопасности
Макрон заявил о начале оказания помощи ЕС в восстановлении Украины
Глава ЛНР назвал готовую признать независимость республики страну
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.