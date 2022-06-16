Пенсионерка «сгнила» в российской больнице

В Барнауле пенсионерка вернулась с гниющими ранами на теле после трех месяцев в больнице

Пенсионерка из Барнаула вернулась домой с гниющими ранами на теле после трех месяцев, проведенных в больнице. Об этом рассказала внучка пожилой россиянки, историю и фото которой опубликовал паблик «Инцидент Барнаул» в соцсети «Вконтакте».

По словам девушки, 21 февраля пенсионерку госпитализировали в Городскую больницу №5 с высокой температурой и подозрением на COVID-19. Врачи запретили посещать пожилую женщину, разрешив только звонки.

Спустя почти четыре месяца пенсионерку выписали. Когда ее родственники начали перевязку, то увидели гниющие раны на теле женщины, фото которых девушка приложила к посту. На кадрах видно, что ноги и бедра пенсионерки покрывают сильные повреждения, похожие на пролежни. «Да они бы [врачи] позвонили и сказали, что не справляются, мы бы домой лучше забрали и 10 раз перевязывали, но никто же даже при выписке не сказал насколько там все запущено!» — возмущается внучка женщины.

Девушка отметила, что при выписке из больницы врачи написали, что состояние пенсионерки удовлетворительное.

Следственный комитет (СК) по Алтайскому краю начал проверку по факту информации о полученных пожилой женщиной ранах. Об этом сообщается на сайте ведомства. Следователи выяснят обстоятельства произошедшего и дадут оценку действиям медработников касательно качества оказанной пациентке помощи.

Ранее стало известно, что больница на Курилах заплатит 150 тысяч рублей за лечение шестилетнего мальчика с отеком глаза и температурой с помощью огурцов и чая. Позже в голове ребенка обнаружили гнойный мешок размером с гусиное яйцо, для извлечения которого пришлось проводить трепанацию черепа.