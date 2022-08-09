Российского ребенка насмерть засыпало песком на глазах у сверстников

В Бурятии шестилетнего ребенка насмерть засыпало песком на склоне на глазах у сверстников

В Бурятии шестилетний ребенок погиб, так как его засыпало песком на склоне. Об этом сообщается на сайте регионального управления Следственного комитета (СК).

По данным ведомства, инцидент произошел 8 августа. Ребенок с двумя друзьями играл на склоне из песка, где были выкопаны несколько углублений. Впоследствии на несовершеннолетнего свалился грунт и засыпал его в яме.

«Другие дети попытались его откопать, вскоре им удалось высвободить из-под песка его голову, но мальчик уже не подавал признаки жизни. Друзья позвали на помощь взрослых, которые вызвали скорую медицинскую помощь», — сообщили в СК.

Ребенок скончался до приезда врачей — он задохнулся. После случившегося следователи начали проверку.

Ранее в Волгоградской области шестилетний ребенок утонул в уличном туалете. Девочка пошла выливать в уборную ведро и упала в отверстие туалета.