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Российского ребенка насмерть засыпало песком на глазах у сверстников

В Бурятии шестилетнего ребенка насмерть засыпало песком на склоне на глазах у сверстников

Фото: СУ СК России по Бурятии

В Бурятии шестилетний ребенок погиб, так как его засыпало песком на склоне. Об этом сообщается на сайте регионального управления Следственного комитета (СК).

По данным ведомства, инцидент произошел 8 августа. Ребенок с двумя друзьями играл на склоне из песка, где были выкопаны несколько углублений. Впоследствии на несовершеннолетнего свалился грунт и засыпал его в яме.

«Другие дети попытались его откопать, вскоре им удалось высвободить из-под песка его голову, но мальчик уже не подавал признаки жизни. Друзья позвали на помощь взрослых, которые вызвали скорую медицинскую помощь», — сообщили в СК.

Ребенок скончался до приезда врачей — он задохнулся. После случившегося следователи начали проверку.

Ранее в Волгоградской области шестилетний ребенок утонул в уличном туалете. Девочка пошла выливать в уборную ведро и упала в отверстие туалета.

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Анастасия Шейкина
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