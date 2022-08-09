В Москве у 15-летней школьницы под футболкой взорвалась петарда

На спортплощадке в Москве у 15-летней школьницы под футболкой взорвалась петарда

На спортивной площадке, расположенной на Кировоградской улице на юге Москвы, у 15-летней школьницы под футболкой взорвалась петарда, девочка получила ожоги грудной клетки, пишет «Московский комсомолец».

По данным издания, россиянка отдыхала вечером на спортплощадке в компании сверстников. В какой-то момент 15-летний подросток ради шутки бросил на землю петарду. Однако «бомбочка» угодила в плечо девочки.

Она попыталась стряхнуть петарду, но пиротехника попала под футболку свободного кроя. После случившегося пострадавшую доставили в травмпункт. 15-летней москвичке обработали рваную рану и ожоги, а после направили в больницу.

В приемном отделении на участок кожи медики наложили повязку. После чего пациентку выписали домой с рекомендацией посещать перевязочный кабинет в течение десяти дней.

Позже старший помощник руководителя Главного следственного управления СК России по Москве Юлия Иванова сообщила о начале доследственной проверки.

Ранее на Сахалине школьники кинули в лицо мальчику петарду и убежали. У пострадавшего ребенка оказалась повреждена роговица глаза, также петарда сожгла ему ресницы.