Российские школьники бросили в лицо ребенку горящую петарду и убежали

На Сахалине в селе Троицкое российские школьники бросили в лицо мальчику горящую петарду. Об этом заявили в региональном управлении МВД, сообщает KP.RU.

По данным издания, у пострадавшего ребенка повреждена роговица глаза, также петарда сожгла ему ресницы.

Дети, которые бросили пиротехнику, учились в седьмом-восьмом классах. После случившегося они убежали в школу, которая расположена неподалеку.

Полиция проводит проверку.

Ранее в Москве четырехлетнюю девочку госпитализировали после того, как она съела содержимое фейерверка. Ребенок попал в реанимацию в тяжелом состоянии с отравлением дихроматом аммония.