В Москве ребенок съел фейерверк и попал в реанимацию
Четырехлетняя девочка попала в реанимацию в Москве после того, как съела фейерверк
В Москве четырехлетнюю девочку госпитализировали после того, как она съела содержимое фейерверка. Об этом сообщает «Московский комсомолец».
По данным издания, ребенок попал в реанимацию с отравлением дихроматом аммония. Девочка находится в тяжелом состоянии.
Инцидент произошел на улице Миклухо-Маклая.
Ранее в селе Улзытэ в Бурятии шестилетний ребенок отравился лекарством на детской площадке и впал в кому. Мальчик выпил три таблетки препарата, который применяется для лечения последствий рассеянного склероза.