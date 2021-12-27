В Москве ребенок съел фейерверк и попал в реанимацию

В Москве четырехлетнюю девочку госпитализировали после того, как она съела содержимое фейерверка. Об этом сообщает «Московский комсомолец».

По данным издания, ребенок попал в реанимацию с отравлением дихроматом аммония. Девочка находится в тяжелом состоянии.

Инцидент произошел на улице Миклухо-Маклая.

Ранее в селе Улзытэ в Бурятии шестилетний ребенок отравился лекарством на детской площадке и впал в кому. Мальчик выпил три таблетки препарата, который применяется для лечения последствий рассеянного склероза.