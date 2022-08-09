Россиянам рассказали о правилах хранения лекарств дома

Фармацевт Калягина: большинство лекарств нельзя хранить в холодильнике

Большинство лекарств нельзя хранить в холодильнике, уверена фармацевт Екатерина Калягина. Об этом она рассказала в интервью для «Доктор Питер».

Калягина отметила, что о правилах хранения медицинских препаратов дома мало кто задумывается. Чаще всего, по ее словам, россияне впадают в две крайности: либо размещают все лекарства в холодильнике, либо в разных частях дома: на кухне, в ванной или на прикроватной тумбочке.

Фармацевт предупредила, что лучше так не делать, так как, если не соблюдать условия хранения, которые прописаны на упаковке, медикаменты могут утратить лечебные свойства и даже нанести вред здоровью. При этом, только у немногих лекарств может выпасть заметный осадок или измениться цвет, в большинстве случаев, пояснила эксперт, испортившиеся препараты никак не отличаются от обычных.

Калягина подчеркнула, что для большинства препаратов губительна влажность и солнечные лучи и перечислила места, в которых не стоит держать лекарства.

Где нельзя хранить лекарства?

Во-первых, не стоит хранить препараты на подоконнике, уверена Калягина. По ее мнению, кроме прямых солнечных лучей, на лекарства могут воздействовать изменения температуры и влажности. В летний период медикаменты могут испортиться под воздействием солнца, а в зимний период — от тепла батарей, пояснила она.

Ванная комната также является неподходящим местом для размещения лекарств, заявила фармацевт. Она объяснила, что смена температур при купании и высокая влажность в помещении не помогут сохранить таблетки и микстуры, даже если они размещены в отдельном шкафчике или в закрытых контейнерах.

Не рекомендуется хранить медикаменты на кухне, сообщила фармацевт. В этой части дома, как и в ванной, повышена влажность и бывают частые перепады температур, подчеркнула она. В холодильник, рассказала она, можно поместить только те лекарства, которые надо хранить при низких температурах, но и их предварительно стоит упаковать их в плотно закрывающийся контейнер или пакет. Калягина также призвала не хранить лекарства на прикроватной тумбочке, поскольку их могут попробовать домашние животные или дети.

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