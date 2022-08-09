Пленный рассказал о подготовке украинских военных к нападению на Донбасс

Пленный Агафонов рассказал о подготовке украинских военных к нападению на Донбасс и Россию

Пленный военнослужащий 53-й механизированной бригады украинских силовиков Вадим Агафонов рассказал, что военнослужащих на Украине готовили к тому, что необходимо напасть на Донбасс и начать войну с Россией. Об этом сообщает РИА Новости.

По его словам, среди командного состава и замполитов шла речь «о скором наступлении на Донбасс, говорили, что не надо дать русским первыми напасть на нас, а сделать внезапный контрудар», а также о том, что «надо забрать Донбасские земли и, возможно, пойти дальше». Иногда эти сведения доводили до рядового состава.

Агафонов также сообщил, что в воинские части приезжали некие подразделения «то ли от СБУ, проводили пропаганду, привозили всякие брошюрки о том, как кровожаден русский мир, что мы должны убивать русских, что Украина — единая нация».

Ранее президент Украины Владимир Зеленский признал тяжелое положение Вооруженных сил Украины (ВСУ) в ряде регионов. Среди них он выделил Донбасс, Харьковщину и юг страны. По его словам, Авдеевка, Пески, Марьинка, Бахмутское и другие направления в Донецкой области наиболее опасны для украинских военных.

