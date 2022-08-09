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Блогерша назвала лучшую одежду для женщин с выпирающими животами

Блогерша Чичи порекомендовала женщинам с выпирающим животом отказаться от облегающих вещей

Кадр: SuppleChicTV / YouTube

Американская блогерша назвала лучшую одежду для обладательниц выпирающего живота. Соответствующий материал публикует таблоид The Sun.

Стилистка с псевдонимом Чичи заявила, что женщинам с формами необходимо переключать внимание окружающих с проблемных зон тела на выигрышные. В связи с этим, в первую очередь она порекомендовала сменить джинсы с низкой посадкой на модели с завышенной талией, чтобы скрыть полный живот.

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Кроме того, следует отказаться от облегающих вещей, поскольку они подчеркивают все недостатки фигуры. «Лучше носить одежду на запах», — пояснила специалистка и предостерегла, что негативным эффектом обладают широкие рубашки или платья-футболки.

В заключение героиня материала посоветовала приобрести утягивающее белье, поскольку оно скроет ненужные изгибы. «Если трусы или бюстгальтер впиваются в тело — это автоматически ухудшит ваш образ», — уточнила эксперт по стилю.

В июне другая юзерша назвала три визуально старящих женщин предмета гардероба. По словам блогерши, испортить внешний вид способны капри, которые не только визуально прибавляют возраст, но и уменьшают рост. Также эксперт рекомендовала избегать платьев, у которых отсутствует четкая линия талии. «В подобных нарядах ваш силуэт будет выглядеть более объемным», — пояснила она.

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Майя Пономаренко
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