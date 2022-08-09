Крупнейшее пресное озеро Китая рекордно обмелело

Уровень воды в китайском озере Поянху опустился до 11,27 метра

Китайское озеро Поянху в провинции Цзянси, которое считается крупнейшим пресноводным озером в стране, рекордно обмелело. Снижение уровня воды произошло на три месяца раньше срока. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на Центральное телевидение Китая.

Уровень воды в озере опустился до 11,27 метра. Отметка оказалась минимальной за всю историю наблюдений с 1951 года. Водоем обмелел почти на 100 дней раньше срока. Изменения связаны с аномальной жарой и снижением притока вод. По данным метеорологов, уровень воды продолжит снижаться следующие десять дней.

Поянху оказывает воздействие на формирование климата в центре и на востоке Китая. В сухое время года его площадь оценивается в 500 квадратных метров, а во влажный сезон увеличивается до 4,1 тысячи квадратного километра.

Ранее на фоне длящейся два десятилетия засухи Большое Соленое озеро в штате Юта в США обмелело до рекордных значений и превратилось в источник токсичных бурь. В начале июля уровень воды в озере опустился до 1,27 тысячи метров над уровнем моря — это самый низкий показатель с начала наблюдений в 1847 году.