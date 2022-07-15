Большое Соленое озеро обмелело и превратилось в источник токсичных бурь

Большое Соленое озеро в США рекордно обмелело и стало токсичным для окружающей среды

На фоне длящейся два десятилетия засухи Большое Соленое озеро в штате Юта в США обмелело до рекордных значений и превратилось в источник токсичных бурь. Пыль со дна водоема подвергает опасности дикую природу и живущих рядом людей, пишет Reuters.

Согласно данным Геологической службы США, в начале июля вода в озере опустился до 1,27 тысячи метров на уровнем моря — это самый низкий показатель с начала наблюдений в 1847 году. Исследователи отметили, что озеро потеряло почти половину своей площади, обнажив почти две тысячи квадратных километров дна.

Климатолог Кевин Перри из Университета Юты рассказал, что расположенный на берегу Большого Соленого озера мегаполис Солт-Лейк-Сити уже страдает от пыльных бурь — в ближайшие годы, по прогнозам специалиста, загрязнение окружающей среды усилится. По словам исследователя, столица зимних Олимпийских игр 2002 года рискует превратиться в «город Пыльного озера», если не принять срочные меры по климату.

Оказавшееся на суше дно озера содержит кальций, серу и мышьяк, а также отходы добычи меди и серебра. Продолжительное вдыхание пыли с этими элементами увеличивает риск развития рака легких и мочевого пузыря, сердечно-сосудистых заболеваний, диабета и других тяжелых болезней. Токсичные частицы угрожают не только людям, но и дикой природе. Так, пострадать могут более 330 видов птиц, которые каждый год прилетают на Большое Соленое озеро во время сезонной миграции.

Обмеление озера предполагает и экономические риски для региона, поскольку в водоеме обитает много креветок — их добыча ежегодно приносит штату Юта до двух миллиардов долларов (116,5 миллиарда рублей). Чтобы исправить ситуацию, эксперты предложили сократить потребления воды из притоков озера фермерскими хозяйствами, промышленными предприятиями и муниципалитетами.