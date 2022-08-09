В Госдуме отреагировали на предложение прекратить выдачу въездных виз россиянам

Депутат Новиков заявил, что ЕС и США не поддержат запрет на въезд в Европу для россиян

Первый заместитель председателя комитета Государственной Думы по международным делам Дмитрий Новиков заявил, что США и Евросоюз используют визы для политических манипуляций, поэтому идея эстонского премьера Каи Каллас прекратить выдачу виз россиянам вряд ли будет поддержана. Об этом сообщает «Газета.Ru».

По словам депутата, заявление Каллас о том, что посещение Европы — это привилегия, является «рецидивом расистского мышления», мировое сообщество должно его осудить.

«Идея глупая, и я думаю, что она точно так и будет оценена представителями ЕС и Соединенных Штатов» — подчеркнул Новиков.

9 августа премьер-министр Эстонии Кая Каллас поддержала призыв президента Украины Владимира Зеленского запретить российским туристам въезд в Европу. Она напомнила, что авиасообщение из России в Европу закрыто, но у россиян с визой еще есть способ попасть в еврозону через ближайших сухопутных соседей — Финляндию, Эстонию и Латвию. Каллас призвала полностью прекратить туризм из России.