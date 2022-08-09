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Российские грузовики нашли способ обходить санкции в Европе

Yle: российские грузы попадают в Финляндию в обход введенных Евросоюзом санкций

Фото: Isabel Infantes / globallookpress.com

Российские грузоперевозчики нашли способ обойти санкционные ограничения на перевозки в Европе. Об этом сообщает финская телерадиовещательной корпорация Yle.

Российские грузы попадают на территорию Финляндии через грузовики и машины с номерами Евросоюза (ЕС). О такой практике рассказал белорусский водитель грузовика, зарегистрированного в Латвии, Андрей Моцевич. По его словам, его машину загружают прямо на границе.

Еще одна практика по обходу ограничений на границе — прикреплять прицеп к грузовику с номерами ЕС и выдвигаться на нем в Финляндию. «Если у финского грузовика российский прицеп это считается финским перевозчиком, и следовать через границу законно», — объяснил законность такой практики главный таможенный инспектор Яркко Фагерстрем.

Европейский союз 8 апреля принял пятый пакет санкций против России из-за специальной военной операции на Украине. Кроме запрета на въезд грузовиков с российскими номерами, введен запрет на предоставление доступа в порты Евросоюза судам, зарегистрированным под флагом России.

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Варвара Кошечкина
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