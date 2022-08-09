Из жизни
ВсеЛюдиЗвериЕдаПроисшествияПерсоныСчастливчикиАномалии
Из жизни

Мужчина убил своего пса, потушил его мясо и съел

Mothership.sg: мужчина потушил и съел щенка, бывшего его питомцем

Фото: Karolina De Costa / Unsplash

Житель малайзийского города Куала-Лумпур убил щенка, который был его питомцем, потушил его мясо и съел. Об этом сообщает сингапурское издание Mothership.sg.

Зоозащитница Мэй Ккус, которая занимается помощью бездомным животным, рассказала, что два года назад отдала одного из спасенных щенков владельцу киоска по продаже сои. При этом он пообещал ей, что будет любить животное.

Когда зоозащитница встретила его снова, он признался, что убил и съел взятого у нее щенка. Она спросила, почему он не вернул его ей. На это продавец киоска ответил, что пес принадлежал ему, и жив он или нет — это исключительно его дело. После этого мужчина со смехом добавил, что его семья — из китайской автономной области Гуанси, а жители этого региона считают нормальным убийство и поедание любых животных

Материалы по теме:
«Нельзя просто так взять и стать людоедом» Они пробовали человеческое мясо на вкус и готовы поделиться рецептами
«Нельзя просто так взять и стать людоедом»Они пробовали человеческое мясо на вкус и готовы поделиться рецептами
19 сентября 2018
«Гниение не мешает вкусу» Люди придумали способ есть мясо, не убивая животных. Их не страшат ни чума, ни паразиты
«Гниение не мешает вкусу»Люди придумали способ есть мясо, не убивая животных. Их не страшат ни чума, ни паразиты
6 сентября 2019

Зоозащитница записала разговор на видео и опубликовала в соцсетях. В посте она пишет, что бывший владелец щенка утверждал, что потушил собачье мясо, и оно получилось вкусным. Он также заявил, что хочет взять у нее и других собак. В комментариях она признала, что ей следовало лучше проверить информацию о мужчине, прежде чем отдавать ему животное.

Ранее сообщалось, что в ботсванском городе Канье священник на глазах паствы убил собаку и стал есть ее сырое мясо. Он называл его благословенным и предлагал присутствующим откусить.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Алиса Дмитриева
Обсудить
Последние новости
Покупатель в Ливане отказался от украинского зерна из-за задержки поставки
Трамп заявил об обыске ФБР в его имении
Двухдневный труп обнаружили в реке в центре Москвы
В России спрогнозировали резкое подорожание аренды жилья
У московских театров из-за санкций начались проблемы с оборудованием
Россию поразили обвинения Зеленского в обстреле Запорожской АЭС
Мужчина убил своего пса, потушил его мясо и съел
Умерла звезда «Бриолина» Оливия Ньютон-Джон
Малышева раскрыла пользу поездок на море
Nike получила иск от российских потребителей
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.