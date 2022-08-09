Мужчина убил своего пса, потушил его мясо и съел

Mothership.sg: мужчина потушил и съел щенка, бывшего его питомцем

Житель малайзийского города Куала-Лумпур убил щенка, который был его питомцем, потушил его мясо и съел. Об этом сообщает сингапурское издание Mothership.sg.

Зоозащитница Мэй Ккус, которая занимается помощью бездомным животным, рассказала, что два года назад отдала одного из спасенных щенков владельцу киоска по продаже сои. При этом он пообещал ей, что будет любить животное.

Когда зоозащитница встретила его снова, он признался, что убил и съел взятого у нее щенка. Она спросила, почему он не вернул его ей. На это продавец киоска ответил, что пес принадлежал ему, и жив он или нет — это исключительно его дело. После этого мужчина со смехом добавил, что его семья — из китайской автономной области Гуанси, а жители этого региона считают нормальным убийство и поедание любых животных

Зоозащитница записала разговор на видео и опубликовала в соцсетях. В посте она пишет, что бывший владелец щенка утверждал, что потушил собачье мясо, и оно получилось вкусным. Он также заявил, что хочет взять у нее и других собак. В комментариях она признала, что ей следовало лучше проверить информацию о мужчине, прежде чем отдавать ему животное.

Ранее сообщалось, что в ботсванском городе Канье священник на глазах паствы убил собаку и стал есть ее сырое мясо. Он называл его благословенным и предлагал присутствующим откусить.