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Путин рассказал о побеждающей тьму правде

Президент России Путин заявил, что правда и свет всегда берут верх над силами тьмы
Владимир Путин

Владимир Путин. Фото: Kremlin Pool / Global Look Press

Седьмая, «Ленинградская», симфония Дмитрия Шостаковича является примером большого искусства, она прославляет правду и свет, которые всегда побеждают силы тьмы, заявил президент России Владимир Путин, пишет ТАСС.

Глава государства обратился к участникам концерта на стрелке Васильевского острова в Петербурге. Мероприятие было посвящено 80-летию блокадной премьеры этой композиции. Путин рассказал, что спустя многие десятилетия «Ленинградская» симфония продолжает вызывать у людей самые сильные чувства. Президент отметил, что это и горечь потерь, и радость победы, любовь к родине, готовность ее защищать.

Путин считает, что это свидетельство «настоящего, большого искусства». «Эти произведения славят истинные, вечные ценности, объединяют людей всех возрастов, национальностей и религий, утверждают правду и свет, которые всегда берут верх над ложью, над силами тьмы», — подчеркнул политик.

Впервые «Ленинградскую» симфонию 9 августа 1942 года в зале городской филармонии исполнил оркестр Ленинградского радиокомитета.

Ранее Путин заявил, что существуют две ценности, пропить которые невозможно. По словам политика, этими ценностями являются репутация и заслуги предков.

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Марина Совина
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