Путин заявил о невозможности пропить две ценности

Президент России Путин заявил, что пропить репутацию и заслуги предков невозможно

Существуют две ценности, пропить которые невозможно, заявил президент России Владимир Путин на пленарном заседании Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ). Трансляцию речи главы государства в своем YouTube-канале ведет «Комсомольская правда».

По словам Путина, этими ценностями являются репутация и заслуги предков.

«Для наследников капиталов еще неизвестно, что важнее: доставшиеся им деньги, имущество или доброе имя и заслуги их предков перед страной. Это уж точно никто не промотает, извините за моветон, никто не пропьет», — заявил глава государства.

Кроме Путина в пленарном заседании ПМЭФ также будут участвовать глава Казахстана Касым-Жомарт Токаев и президент Египта Абдельфаттах Сиси — он подключится по видеосвязи. Кроме того, с видеообращением выступит председатель Китайской Народной Республики Си Цзиньпин.