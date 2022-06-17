Началось выступление Путина на ПМЭФ

Выступление президента Владимира Путина на ПМЭФ началось

Выступление президента России Владимира Путина на пленарном заседании XXV Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ) началось. Трансляция мероприятия доступна на Rutube.

Выступление главы государства должно было начаться в 14:00 по московскому времени, однако из-за DDOS-атак на системы ПМЭФ его перенесли. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков объяснил, что «возникла заминка с получением бейджей, с подтверждением прохода и так далее».

Предполагается, что в своей речи Путин расскажет о задачах, которые стоят перед Россией, а также затронет тему функционирования российской экономики в условиях западных санкций. Помимо участия в пленарном заседании, Путин проведет двусторонние встречи с рядом приглашенных на форум зарубежных лидеров.

Кроме Путина, в пленарном заседании ПМЭФ также будут участвовать глава Казахстана Касым-Жомарт Токаев и президент Египта Абдельфаттах Сиси — он подключится по видеосвязи. Кроме того, с видеообращением выступит председатель Китайской Народной Республики Си Цзиньпин.

Петербургский международный экономический форум начался 15 июня и продлится до субботы, 18 июня. Тема форума в этом году — «Новый мир — новые возможности».

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