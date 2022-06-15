Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
Россия

Раскрыт формат участия Путина в мероприятиях ПМЭФ

Кремль: Путин проведет на ПМЭФ двусторонние встречи с рядом зарубежных лидеров
Владимир Путин

Владимир Путин. Фото: Михаил Метцель / РИА Новости

Президент России Владимир Путин 17 июня примет участие в пленарном заседании XXV Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ). Формат участия главы государства в его мероприятиях в среду, 15 июня, раскрыл официальный Telegram-канал Кремля.

Отмечается, что в заседании также будут участвовать руководитель Казахстана Касым-Жомарт Токаев и по видеосвязи — президент Египта Абдельфаттах Сиси. Кроме того, с видеообращением выступит председатель Китайской Народной Республики Си Цзиньпин.

Помимо участия в пленарном заседании Путин проведет двусторонние встречи с рядом приглашенных на форум зарубежных лидеров. Кроме того, запланировано отдельное общение президента с представителями российских СМИ.

ПМЭФ-2022 проходит с 15 по 18 июня. Тема форума — «Новый мир — новые возможности», его программа будет разбита на четыре тематических раздела: «Новый экономический порядок: отвечая на вызовы времени», «Экономика России: новые задачи и горизонты», «Современные технологии человечеству: создавая ответственное будущее» и «Инвестиции в человека — инвестиции в развитие». Центральным событием форума станет выступление президента России Владимира Путина 17 июня.

Время роста
Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Игорь Дмитров
Обсудить
Последние новости
Двое наемников из США попали в плен на Украине
Европа приготовилась спасать экономику по-новому
Сергей Жуков из «Руки Вверх!» рассказал о первых гонорарах
Генералы НАТО рассказали о «жесткой силе» России
В США обеспокоились возможностью потери интереса к Украине
В ДНР ответили на слова генерала ВСУ о поражении Крымского моста
Опубликован снимок Райана Гослинга в образе Кена для фильма «Барби»
Тайсон Фьюри назвал фаворита поединка между Усиком и Джошуа
Названы необычные симптомы рака
Украина получит сотни тысяч долларов на средства химической защиты
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.