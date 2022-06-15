Раскрыт формат участия Путина в мероприятиях ПМЭФ

Кремль: Путин проведет на ПМЭФ двусторонние встречи с рядом зарубежных лидеров

Президент России Владимир Путин 17 июня примет участие в пленарном заседании XXV Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ). Формат участия главы государства в его мероприятиях в среду, 15 июня, раскрыл официальный Telegram-канал Кремля.

Отмечается, что в заседании также будут участвовать руководитель Казахстана Касым-Жомарт Токаев и по видеосвязи — президент Египта Абдельфаттах Сиси. Кроме того, с видеообращением выступит председатель Китайской Народной Республики Си Цзиньпин.

Помимо участия в пленарном заседании Путин проведет двусторонние встречи с рядом приглашенных на форум зарубежных лидеров. Кроме того, запланировано отдельное общение президента с представителями российских СМИ.

ПМЭФ-2022 проходит с 15 по 18 июня. Тема форума — «Новый мир — новые возможности», его программа будет разбита на четыре тематических раздела: «Новый экономический порядок: отвечая на вызовы времени», «Экономика России: новые задачи и горизонты», «Современные технологии человечеству: создавая ответственное будущее» и «Инвестиции в человека — инвестиции в развитие». Центральным событием форума станет выступление президента России Владимира Путина 17 июня.