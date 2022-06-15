Раскрыты подробности программы ПМЭФ

Помощник Путина Юрий Ушаков раскрыл подробности программы ПМЭФ

Мероприятия на Санкт-Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ) будут сгруппированы по четырем основным тематическим блокам. Об этом рассказал помощник президента России по международным делам Юрий Ушаков, передают «Известия».

В рамках блока «Новый экономический порядок: отвечая на вызовы времени» пройдут сессии, посвященные вопросам восстановления экономики и международного сотрудничества. Блок «Экономика России: новые задачи и горизонты» будет посвящен переходу от антикризисной повестки к повышению долгосрочного потенциала экономики. Третий блок «Современные технологии человечеству: создавая ответственное будущее» охватит темы международного сотрудничества в науке, цифрового суверенитета и информационной безопасности. В рамках тематического блока «Инвестиции в человека — инвестиции в развитие» участники обсудят культурные коды новой реальности, развитие человеческого капитала, новые навыки сотрудников и модели занятости в постковидном мире.

Ушаков также подчеркнул, что центральным событием форума станет пленарное заседание 17 июня с участием президента России Владимира Путина. Деловая программа форума предусматривает проведение более 130 мероприятий с участием 700 докладчиков. Свое участие подтвердили 1234 компании из России и 265 иностранных компаний.

Ранее Ушаков рассказал, что Путин большую часть своего выступления на ПМЭФ посвятит задачам, которые стоят перед Россией сегодня и будут стоять завтра. Ими чиновник счел обеспечение дальнейшего экономического развития страны, стимулирование внутренней деловой активности, создание комфортных условий для ведения бизнеса и укрепление внешних торгово-инвестиционных связей

14 июня глава Российского союза промышленников и предпринимателей Александр Шохин заявил о готовности бизнеса встретиться с президентом Путиным на полях ПМЭФ. Шохин заявил, что на данный момент неизвестно, удастся ли провести традиционную встречу Путина с руководством крупнейших иностранных компаний. «Мы готовы к этой встрече. И более того, если вдруг президент сочтет необходимым встретиться с российскими компаниями на площадке ПМЭФ, то это тоже было бы правильным», — подчеркнул он.