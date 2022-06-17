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Путин дал характеристику российскому народу

Президент России Путин назвал россиян сильными людьми, которые справятся с любой задачей
Начало событий в новости Началось выступление Путина на ПМЭФ

Фото: Сергей Карпухин / ТАСС

Россияне — сильные люди, которые смогут справиться с любой задачей. Об этом заявил президент Владимир Путин на пленарном заседании Петербургского экономического форума. Трансляцию его выступления ведет телеканал «Россия 24».

По словам российского лидера, такую характеристику российского народа подтверждает вся тысячелетняя история России.

«Верить в свои силы — это очень важно. Мы сильные люди и можем справиться с любым вызовом. Как и наши предки, решим любую задачу», — объявил Путин.

Ранее Путин заявлял, что русский мир многолик и огромен, поэтому одна из миссий россиян — развивать и укреплять его, делая привлекательным для всего мира.

Кроме Путина, в пленарном заседании ПМЭФ также будут участвовать глава Казахстана Касым-Жомарт Токаев и президент Египта Абдельфаттах Сиси — он подключится по видеосвязи. Кроме того, с видеообращением выступит председатель Китайской Народной Республики Си Цзиньпин.

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Валерий Розенберг
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