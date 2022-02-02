Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
Россия

Путин назвал одну из миссий россиян

Путин назвал развитие и укрепление русского мира одной из миссий граждан

Фото: Сергей Карпухин/ ТАСС

Русский мир многолик и огромен, поэтому одна из наших миссий — развивать и укреплять его, делая привлекательным для всего мира. Ее назвал президент России Владимир Путин, пишет РИА Новости.

По словам главы государства, русский мир является многоконфессиональным и многонациональным. «Наша миссия заключается в том, чтобы укреплять его, развивать и делать его привлекательным для наших граждан, для всего мира. И мы можем это делать и делаем это благодаря таким людям, как вы», — подчеркнул Путин.

Ранее президент России заявил, что ситуация с пандемией коронавируса в стране остается непростой. В таких условиях необходимы взаимовыручка и солидарность, уточнил он.

Вместе с тем глава государства добавил, что в настоящее время весь мир проходит испытания пандемии COVID-19. На данный момент важны позитивные события, которые могут служить точкой опоры.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Юлия Ямпольская
Обсудить
Последние новости
Президент Хорватии обвинил Британию в разжигании российско-украинского конфликта
В России решили не ограничивать минимальную площадь квартир
Европейский суд поддержал «Газпром» в деле против Польши
В Москве протестируют уникальную сеть 5G
Талибам запретили ходить в парки развлечений с оружием
Заболевшему COVID-19 россиянину доставили наркотики прямо в столичную больницу
Россиянам объяснили тайное значение снежков в сети
Улицу в Омске назовут именем участника захвата власти в СССР в составе ГКЧП
Вдова получила знак от покойного мужа, пошла на свидание и обрела любовь
Тренер по верховой езде оценил умение Ким Чен Ына держаться на лошади
Все новости
РедакцияРекламаПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.