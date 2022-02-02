Путин назвал одну из миссий россиян

Русский мир многолик и огромен, поэтому одна из наших миссий — развивать и укреплять его, делая привлекательным для всего мира. Ее назвал президент России Владимир Путин, пишет РИА Новости.

По словам главы государства, русский мир является многоконфессиональным и многонациональным. «Наша миссия заключается в том, чтобы укреплять его, развивать и делать его привлекательным для наших граждан, для всего мира. И мы можем это делать и делаем это благодаря таким людям, как вы», — подчеркнул Путин.

Ранее президент России заявил, что ситуация с пандемией коронавируса в стране остается непростой. В таких условиях необходимы взаимовыручка и солидарность, уточнил он.

Вместе с тем глава государства добавил, что в настоящее время весь мир проходит испытания пандемии COVID-19. На данный момент важны позитивные события, которые могут служить точкой опоры.

