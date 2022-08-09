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Объявлена охота на пожирающих аллигаторов огромных питонов

NBC News: в американском штате Флорида пройдет соревнование по охоте на тигровых питонов

Фото: David Clode / Unsplash

В американском штате Флорида объявили ежегодную охоту на темных тигровых питонов, пожирающих местную фауну. Об этом сообщает NBC News.

Эти огромные змеи распространены в Юго-Восточной Азии и достигают шести метров в длину. Около 35 лет назад они случайно попали в США, расплодились и теперь истребляют аллигаторов и других флоридских животных. «Увеличение численности питонов — это критическая ситуация для дикой природы Южной Флориды», — утверждает биолог Майкл Киркланд.

Чтобы сократить популяцию инвазивного вида, власти штата проводят соревнования для ловцов питонов. В этом году конкурс Florida Python Challenge продлится до 14 августа. Для участия достаточно заплатить 25 долларов (1,5 тысячи рублей) и пройти обучающий онлайн-курс. Победителей ждут денежные призы величиной до 2,5 тысячи долларов (около 150 тысяч рублей). Ловцы смогут использовать разнообразное оборудование: начиная от крючков и специальных сумок для переноски змей и заканчивая фонарями, позволяющими обнаружить пресмыкающихся в ночное время суток.

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В соревновании примет участие опытная охотница Эми Сиве, круглый год занимающаяся поиском питонов. Самая большая змея, которую поймала женщина, достигала 5,3 метра в длину и весила 50 килограммов. Ее постоянный соперник — профессиональный охотник на питонов Дастин Крам, в 2021 году поймавший змею длиной 4,9 метра. Оба надеются на победу. «Во многом это зависит от удачи, но также важно оказаться в нужном месте в нужное время», — сказал Крам.

Ранее сообщалось, что в пригороде Мумбаи в Индии змея заползла под простыни, на которых спала девушка. К моменту, когда на место происшествия приехали специалисты, змея уползла из спальни.

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Алиса Удовик
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