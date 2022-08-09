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В Запорожье высказались о дате проведения референдума

Глава Запорожской области Балицкий заявил, что референдум пройдет в сентябре

Фото: Дмитрий Макеев / РИА Новости

Референдум о воссоединении с Россией пройдет в Запорожской области, скорее всего, в сентябре, точная дата будет определена в ближайшее время. Об этом заявил глава региона Евгений Балицкий в эфире телеканала «Россия 24».

«По нашей готовности, примерно, это будет первая половина осени. Скорее всего, в сентябре», — высказался глава области о проведении референдума.

Ранее член главного совета администрации Запорожской области Владимир Рогов пообещал, что референдум в регионе будет проведен с учетом требований российского законодательства, позволяющего стать новым субъектом Федерации.

Ранее, 8 августа, Балицкий подписал распоряжение центральной избирательной комиссии приступить к проработке вопроса организации проведения референдума о присоединении к России. Резолюцию поддержали участники форума, на котором присутствовали более 700 делегатов.

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Алевтина Запольская
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